Банкиры предупредили, что стоимость карточек для украинцев может подпрыгнуть с 0 до 3 тысяч грн в год

Руководитель дирекции МСБ ПриватБанка Евгений Заиграев заявил, что вмешательство государства в регулирование ставок интерчейнджа и эквайринговой комиссии заставит банки отказаться от бесплатных платежных карт.

"Сегодня стоимость обслуживания карт дотируется из интерчейнджа и эквайринговой комиссии. И мы привыкли в Украине, что карточки доступны по 0 грн в год – большой спектр карт, даже Gold, можно где-то за ноль получить. Тогда как в Европе карточки стоят денег. И так будет у нас. Минимальная стоимость, по нашим прогнозам, будет 200 грн в месяц. Это 2,4 тыс. грн в год", – сообщил Заиграев, передает" Финансовый клуб ".

В то же время председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов заявил, что бесплатные карты для пенсионеров и социальных слоев подскочат в цене до 1,5 тыс. грн в год. Зарплатные карты могут стоить 3 тыс. грн в год.

"При этом торговые сети, получив экономию на комиссиях, не будут снижать цены на потребительские товары. Законопроект №4364, в котором хотят ввести регулирование ставок, – это не игра в Робин Гуда. Такое может быть только в фильмах, и мы четко понимаем, что магазины никогда не снизят цены на товары. И всегда проигрывает обычный гражданин Украины", – резюмировал Панов

Национальный банк сообщил, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к наступлению негативных последствий. В частности:

выросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания дебетовых карт;

уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств;

сократились программы кэшбеков по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.