Банки заметно переписали курс доллара: сколько украинцы заплатят за валюту

В Украине 4 апреля заметно снизился средний курс наличного доллара в банках – до 37,15/37,8 грн (купля/продажа). Падение доллара в продаже за день составило 35 копеек, в покупке – 20 копеек.

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Среди крупных банков самый высокий курс на продажу "бакса" установил Укргазбанк ( 38,3 грн/долл.). Самый низкий – ПриватБанк (37,5 грн). В более мелких финучреждениях курсы обмена значительно ниже, а на черном рынке наличный доллар продают по 37,22-37,25 грн.

Некоторые крупные банки также устанавливают карточный курс, но он работает только для расчетов (например, в иностранных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

По подсчетам специалистов, курс доллара в Украине в ближайшие недели и, вероятно, в течение всей весны не вернется к отметке 40 грн/долл., "потолком" станет курс 39 грн/долл. Банкиры считают, что в апреле курс доллара будет колебаться в пределах 37,8-39 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также курс валют в Украине изменится перед Пасхой. Доллар может подешеветь, а гривня – укрепиться.

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