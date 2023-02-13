АЗС Украины обновили цены на бензин: где дешевле всего заправиться

Цены на бензин в Украине по состоянию на утро 13 февраля установились в среднем на уровне 48,36 грн за литр А-95. Это немного дороже, чем в конце прошлой недели, когда средняя цена составляла 48,33 грн. При этом стоимость бензина в разных регионах отличается несущественно, а вот в разных сетях АЗС – весьма заметно.

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Дешевле всего – по 47,75 грн/л – топливо продают в целом ряде областей, свидетельствуют данные "Все АЗС". По самой низкой цене А-95 можно купить в таких регионах:

Винницкая область;

Волынская;

Днепропетровская;

Житомирская;

Закарпатская;

Запорожская;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Николаевская;

Полтавская;

Ривненская;

Тернопольская;

Харьковская;

Хмельницкая.

А в топ регионов по самой высокой стоимости топлива входят такие области:

Луганская и Херсонская – по 51 грн/л;

Черниговская – 50 грн/л;

Сумская – 49,5 грн/л;

Одесская, Львовская и Киевская – 48,5 грн/л.

Цены в сетях АЗС

В Киевской области дешевле всего бензин разливают на АЗС сети "Укрнафта" – по 45,5 грн/л. В топ-3 также входят:

Mango – 45,99 грн/л;

UPG – 46,3 грн/л.

Самые высокие цены установила сеть Sentoza Oil – 52 грн/л. За ней идут Socar с 51,99 грн/л и "Авиас" с 50 грн/литр. В других регионах наблюдается схожее распределение стоимости между сетями АЗС.

Может быть еще дешевле – прогноз цен на бензин

В Украине есть предпосылки для снижения цен на автомобильное топливо, считает финансовый эксперт Сергей Козырев. По его словам, украинские сети имеют запасы бензина и дизтоплива минимум на месяц продаж. А текущие поставки превосходят потребности. "То есть пока есть дополнительный запас прочности", – резюмировал Козырев.

По его мнению, в краткосрочной перспективе на украинских ценах не отразится даже европейское эмбарго на нефтепродукты из РФ. "Раньше, когда мы ориентировались на российских поставщиков, это оказывало большое влияние на наши внутренние цены. Сейчас этого не происходит, потому что мы не импортируем российские энергоносители напрямую. ... Это должно подтолкнуть стоимость горючего на АЗС вниз", – считает специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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