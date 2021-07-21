Socar скрывает покупку "бизнеса Медведчука" в Украине? Кто на самом деле стоит за громкой сделкой

Азербайджанская госкомпания Socar после серии новостей о якобы покупке Glusco, которую СМИ связывают с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, официально заявила: эта информация не соответствует действительности. Вместо этого в структуре руководства Glusco energy SA появилась менеджер, которая тесно связана с Socar.

О том, кто на самом деле стоит за покупкой бизнеса окружения Медведчука в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно данным швейцарского реестра, в структуре собственности Glusco energy SA седьмого июня 2021-го произошли изменения: место Нисана Моисеева (называют соратником Медведчука) заняла некая гражданка Швейцарии Елена Перрин (следует из опубликованного ниже документа).

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"Моисеев Нисан больше не является директором; его полномочия отменены. Перрин Елена – единственный директор с индивидуальной подписью", – говорится в реестре. Она работает в компании Maddox SA (трейдер), которая также зарегистрирована в Швейцарии.

При этом есть все признаки того, что Maddox SA, как и Socar, представляют интересы Азербайджана.

Кратко:

владелец Maddox SA – азербайджанский миллиардер Равшан Тамразов;

Socar Trading и Maddox тесно связаны, утверждает издание Tribune de Geneve;

директор Socar Trading в Женеве Мариам Алмасзаде руководила Maddox с 2016 по 2018 год;

фамилию Тамразова связали с делом об убийстве журналистки Дафны Каруаны (она расследовала деятельность концерна, созданного Socar Trading); он якобы переводил деньги возможному заказчику убийства, утверждают местные СМИ.

Связь с возможным заказчиком убийства журналистки Тамразов категорически отрицал. Кроме того, никаких обвинений ему не предъявили, поэтому на данный момент это всего лишь озвученная журналистами версия. Однако однозначно можно утверждать: Socar и Maddox тесно связаны между собой, менеджеры из одной компании переходили в другую. Вполне возможно, что за обеими фирмами стоит государство Азербайджан.

По какой причине компанию Медведчука не захотели покупать через государственный Socar, догадаться не сложно. Для Азербайджана это потеря репутации, таким образом страна ввязалась бы в долгие согласования с АМКУ на сделку, с результатом введенных санкций и т.д. У частной же компании руки развязаны.

OBOZREVATEL еще несколько месяцев назад со ссылкой на участников рынка писал о том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин решил пожертвовать Медведчуком и с помощью азербайджанского Socar не только сохранит украинский рынок, но и выкинет из него посредника в виде нардепа от ОПЗЖ и его партнеров.

Всего за несколько недель он нашел замену Медведчуку в России – давнего партнера "Роснефти" азербайджанскую госкомпанию Socar. Она должна была поставлять нефтепродукты вместо связанной с кумом главы РФ Владимира Путина Proton Energy (официально компанией владел соратник Медведчука Нисан Моисеев). Теперь же, по всей видимости, роль Socar будет выполнять Maddoх. Но ситуация от этого не изменится: окружение Медведчука заменят азербайджанцы.

После санкций против Медведчука, ареста нефтепродуктопровода и обысков Proton Energy отказалась доставлять топливо "Роснефти" в Украину. Это привело к временному дефициту. Но уже в мае стало известно, что Медведчук и компании его друзей – прокладки, без которых можно легко обойтись.

И пока Азербайджан открещивается от сделок с Glusco, вероятно, связанная с ним компания уже вошла в структуру управления сети АЗС. И речь идет о покупке актива стоимостью около 100 млн долларов. А еще – о стабильной работе рынка нефтепродуктов в Украине.