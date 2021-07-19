Автогаз в Украине подорожал почти до 3-летнего максимума: озвучена цена

В Украине за выходные (16-19 июля) средняя стоимость сжиженного газа поднялась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л. В последний раз она достигала такой отметки в ноябре 2018-го, когда составляла 16,03 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". Однако же цена в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения.

ОККО выставила стоимость на уровне 17,49 грн/л, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л. Сети KLO и "Авантаж 7" повысили цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л соответственно.

Аналитики Консалтинговой группы "А-95" называют ключевой причиной подорожания рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве областей. Отмечается, что с начала текущего месяца оптовая цена газа возросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л.

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Ранее сообщалось, что на украинских АЗС цены на дизтопливо и бензин выросли. Так, за неделю стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а ДТ подорожало на 18 копеек.

В Киеве литр А-95 стоит 31,87 грн, А-92 – 30,90 грн. При этом стоимость отличается и зависит от того, это бюджетное топливо или премиум-сегмента.

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