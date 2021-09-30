Авиакомпания из ЕС заплатит долг Украине из-за Крыма: решение суда

Латвийская авиакомпания Primera Air Nordic должна будет выплатить Украине 150 тыс. грн за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве нашей страны (над Черным морем). Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

Интересно, что не только Primera Air Nordic задолжал перед Украиной. Как выяснил суд, у 7 зарубежных авиакомпаний возникла задолженность перед "Украэрорухом" (Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что за предоставленные аэронавигационные услуги в воздушном пространстве Украины, авиакомпании должны выплатить 7 млн ​​грн. Ранее одна из авиакомпаний из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в полном объеме выплатила долг Украине в размере 4 млн грн.

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Стоит отметить, еще 27 сентября суд наложил заочный арест на 12 самолетов авиаперевозчика из РФ, совершавших рейсы в аэропорт оккупированного Симферополя, а также на четыре судна. Они заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова.

Как выяснилось, российская авиакомпания незаконно использовала 12 пассажирских самолетов Boeing и Embraer для неправомерной переправки людей через госграницу Украины. При этом еще не менее 37 авиакомпаний из РФ осуществляют регулярные перевозки в оккупированный полуостров с нарушением законодательства, сообщает прокуратура Крыма.

Напомним, ранее послы стран Европейского Союза одобрили продление санкций против России на шесть месяцев. Речь идет о запрете на выдачу виз и замораживании активов 177 людям и 48 организациям.

"Послы ЕС дали зеленый свет на продление на шесть месяцев запретов на выдачу виз и замораживания активов 177 людям и 48 организациям, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, с 2014 года добавлено больше имен", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, экономические санкции против Беларуси ужесточила Швейцария. Так, Федеральный сoвет ввел финансовые ограничения и контроль за торгoвлей определенными товарами.