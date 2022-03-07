Аудиторы бегут из России: три компании из "большой четверки" отказались от работы в стране

Аудиторская компания из "большой четверки" Ernst & Young (EY) уходит из России из-за военного вторжения в Украину. Таким образом, уже три компании из "большой четверки" международных аудиторов покинули РФ.

Ernst & Young отказалась "обслуживать любых российских правительственных клиентов, государственные предприятия или находящиеся под санкциями фирмы и частных лиц во всем мире", сообщает FT.

В то же время, в официальном сообщении на сайте компании указано, что российская практика EY продолжит работу в этой стране "в качестве самостоятельной группы аудиторских и консультационных компаний". Входить в глобальную сеть EY эти компании больше не будут, но им "окажут содействие".

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Ранее о прекращении работы в Украине заявили PwC и KPMG. Они объявили о решении свернуть свою деятельность в России и Беларуси. В FT уверены, что четвертая компания из числа крупнейших –Deloitte – скоро примет аналогичное решение.

"Наши фирмы в России и Беларуси больше не будут входить в сеть KPMG... Причина не в них – это следствие действий российского правительства", – говорится в заявлении KPMG.

Таким обрзом фирмы в РФ, работавшие под брендами PwC, KPMG и EY , смогут продолжить работу только под новым названием. Сама "большая четверка" сможет заниматься аудитом российских компаний из-за рубежа, если они не подпадают под санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России уходят не только аудиторы и крупные торговые и производственные сети, но и рейтинговые агентства. 5 марта международное рейтинговое агентство Moody’s – одно из крупнейших в мире – объявило о приостановке коммерческой деятельности в России.

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