Аренда квартир в Киеве подешевела: сколько стоит снять жилье

В Киеве подешевела аренда квартир. За последний месяц (с 13 декабря-2022 по 12 января-2023) средняя стоимость съема жилья в столице Украины снизилась почти на 400 грн – с 12 883 грн до 12 500 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.

Видео дня

В то же время, по данным M2bomber, за последние полгода цены на аренду квартир значительно выросли – с 10 920 грн до 12 500 грн. Подорожание составило 1,5 тыс. грн.

Почем сдают квартиры

Чаще всего в Киеве 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений 11,1% от общего количества. Также часто встречаются цены:

6 000 грн – 8,2%;

7 600 грн – 5,6%.

Больше всего объявлений о сдаче 2-комнатных квартир с ценой в 7 800 грн и 10 200 грн – по 8,5%. Далее идут:

12 000 грн и 15 000 грн – по 6,6%;

16 800 грн – 4,6%.

3-комнатные чаще всего сдают по 10 400 грн и 15 200 грн. Таких объявлений по 7,4%. Также часто выставляют цены в:

20 000 грн и 24 800 грн – по 5,1%;

18 400 грн – 4,6%.

Где снимать квартиру дешевле всего

Самые низкие цены на аренду квартир в Деснянском районе Киева. Здесь их в среднем сдают по 8 500 грн. В топ-5 по этому показателю также входят:

Святошинский – 9 900 грн;

Днепровский – 10 000 грн;

Соломенский – 11 513 грн;

Подольский – 12 000 грн.

Дороже всего снимать жилье в Печерском районе, где средние цены находятся на уровне 22 000 грн. Далее идут:

Шевченковский – 16 000 грн;

Голосеевский – 15 000 грн;

Оболонский – 13 000 грн;

Дарницкий – 12 500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.