Аренда квартир в Киеве подешевела: сколько стоит снять жилье
В Киеве подешевела аренда квартир. За последний месяц (с 13 декабря-2022 по 12 января-2023) средняя стоимость съема жилья в столице Украины снизилась почти на 400 грн – с 12 883 грн до 12 500 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.
В то же время, по данным M2bomber, за последние полгода цены на аренду квартир значительно выросли – с 10 920 грн до 12 500 грн. Подорожание составило 1,5 тыс. грн.
Почем сдают квартиры
Чаще всего в Киеве 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений 11,1% от общего количества. Также часто встречаются цены:
- 6 000 грн – 8,2%;
- 7 600 грн – 5,6%.
Больше всего объявлений о сдаче 2-комнатных квартир с ценой в 7 800 грн и 10 200 грн – по 8,5%. Далее идут:
- 12 000 грн и 15 000 грн – по 6,6%;
- 16 800 грн – 4,6%.
3-комнатные чаще всего сдают по 10 400 грн и 15 200 грн. Таких объявлений по 7,4%. Также часто выставляют цены в:
- 20 000 грн и 24 800 грн – по 5,1%;
- 18 400 грн – 4,6%.
Где снимать квартиру дешевле всего
Самые низкие цены на аренду квартир в Деснянском районе Киева. Здесь их в среднем сдают по 8 500 грн. В топ-5 по этому показателю также входят:
- Святошинский – 9 900 грн;
- Днепровский – 10 000 грн;
- Соломенский – 11 513 грн;
- Подольский – 12 000 грн.
Дороже всего снимать жилье в Печерском районе, где средние цены находятся на уровне 22 000 грн. Далее идут:
- Шевченковский – 16 000 грн;
- Голосеевский – 15 000 грн;
- Оболонский – 13 000 грн;
- Дарницкий – 12 500 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом, в Киеве вырос спрос на аренду квартир на высоких этажах и с панорамными окнами. Причем даже несмотря на отключения света и обстрелы столицы Россией.
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