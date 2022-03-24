"Антонов" начал собирать деньги на восстановление "Мрии": как можно помочь

Государственное предприятие "Антонов" хочет основать фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия" – соответствующие счета для пожертвований уже открыты. Самолет был уничтожен на аэродроме Гостомель в результате нападения России на Украину.

Об этом сообщила пресс-служба "Антонова". Там отметили: для восстановления легендарного самолета у предприятия "есть необходимая конструкторская и научно-техническая документация". Однако не хватает денег.

"Мы предлагаем учредить международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 Мрия", – говорится в сообщении, к которому также прикреплены реквизиты для перевода средств. Кроме того, на предприятии подчеркнули, что уже обратились за финансовой поддержкой проекта к:

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руководителям государств и правительств мира;

авиапроизводителям;

поставщикам;

банкам и финансовым учреждениям;

обычным людям.

"Коллектив ГП "Антонов" считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета – как одного из символов современности. И приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия", – подчеркнули в компании.

Как изветно, Ан-225 "Мрия" является крупнейшим самолетом по массе перевозки грузов и уникальным по своим параметрам. Более чем за 30 лет эксплуатации на воздушных линиях он засвидетельствовал возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не в состоянии осуществить ни один другой грузовой самолет.

Кроме того, на нем было установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Также самолет имеет возможности:

осуществления в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет;

перевозки определенных видов грузов на фюзеляже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия же с 2000-х годов пытается разрабатывать собственные самолеты МС-21. В результате наложенных на странe санкций и из-за отказа большинства компаний сотрудничать с государством, которое развязало бессмысленную и кровавую войну против Украины, компоненты для "российских самолетов" перестали поставлять. Планы о производстве четырех самолетов к 2024-му сорвались.

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