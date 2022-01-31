Американцы на вершине рейтинга: названы самые дорогие бренды мира

В рейтинге самых дорогих брендов мира в 2022 году 49% занимают компании из Соединенных Штатов. На первом месте идет американская корпорация Apple. За прошедший год техногигант прибавил 35% к своей стоимости (в целом – $355 млрд).

Вторым в рейтинге идет Amazon ($350,3 млрд), за год его стоимость увеличилась на 38%. Об свидетельствуют данные Brand Finance Global 500.

Далее в рейтинге следуют компании:

Google ($263,4 млрд);

Microsoft ($184,2 млрд);

Walmart ($111,9 млрд);

Samsung Group ($107,3 млрд);

Facebook ($101,2 млрд);

ICBC (Industrial and Commercial Bank of China, $75,1 млрд);

Huawei ($71,2 млрд).

В свою очередь, TikTok стал ведущим медиа-революционером. Стоимость бренда за последний год росла быстрее всех среди компаний. Благодаря поразительному росту на 215% стоимость развлекательного приложения увеличилась с $18,7 млрд в 2021 году до $59 млрд в 2022-м. При этом TikTok занял 18-ю позицию среди 500 самых дорогих брендов мира.

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"Использование медиа увеличилось во время пандемии COVID-19, но, что более важно, то, как мы его потребляем, безвозвратно изменилось. Чтобы конкурировать на этом развивающемся рынке, медиа-организации вложили значительные средства в свои бренды – от приобретения контента до пользовательского опыта. Стремительный рост TikTok является тому доказательством: всего за несколько лет бренд прошел путь от относительной безвестности до всемирно известного и не собирается сбавлять обороты", – говорит Дэвид Хей, глава Brand Finance.

В целом, именно медиа-бренды входят в топ-3 самых быстрорастущих в рейтинге – с приложением для соцсетей Snapchat (стоимость выросла на 184% – до $6,6 млрд) и южнокорейским интернет-брендом Kakao (на 161% – до $4,7 млрд).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, TikTok начинает тестирование модели платной подписки. Она может позволить взимать плату с людей за просмотр контента. Эта стратегия похожа на ту, что сейчас тестирует Instagram. Ранее платные подписки ввели и другие соцсети, такие как Twitter.

Деньги с пользователей будут брать только за некоторый эксклюзивный контент, основные функции соцсетей (создание постов, комментарии, общение в мессенджерах) останутся бесплатными.