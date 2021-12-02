Американка отсудила $10 млн за то, что наступила на ржавый гвоздь в супермаркете

Женщина из Южной Каролины (США) получила $10 млн после того, как наступила на ржавый гвоздь в супермаркете Walmart. Эйприл Джонс перенесла несколько операций, и в конечном итоге ей ампутировали ногу из-за инфекции.

Американка почти сразу подала в суд на компанию Walmart. Травму она получила, совершая покупки в одном из магазинов во Флоренсе в июне 2015 года, сообщает New York Post.

Первоначально Джонс ампутировали палец правой ноги, но позже были удалены еще три пальца. Затем врачам пришлось ампутировать ей ногу выше колена из-за инфекции.

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Как рассказал адвокат американки, она передвигается на инвалидном кресле последние 6 лет и вынуждена полагаться на своих взрослых детей. В итоге Джонс отсудила $10 млн.

Женщина планирует на полученные деньги купить себе протез и сделать свой дом более приспособленным для передвижения. Также Джонс покроет медицинские расходы.

Ранее сообщалось, что американка подала иск на $5 млн на компанию Kellogg (известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления в США). По ее словам, пироги компании обманывают потребителей, так как в них на самом деле намного меньше клубники, чем изображено на упаковке. Помимо этого, клубника – не единственный ингредиент начинки, хотя об этом не предупреждают.

В иске говорится, что название пирога – "цельнозерновые замороженные клубничные тосты" – ложное и вводящее в заблуждение. Дело в том, что начинка содержит в основном не клубничные фруктовые ингредиенты, а более дешевые груши и яблоки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, бывшие заключенные в тюрьме округа Оклахома, США, подали иск на надзирателей, утверждая, что те заставляли их слушать детскую песенку "Baby Shark" на повторе, когда они часами стояли в наручниках в пустой комнате. Это и другие музыкальные сочинения использовались как "средство пыток".