Американка подала иск на $5 млн из-за клубничного пирога. Вот что ее возмутило

Американка подала иск на $5 млн на компанию Kellogg (известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления в США). По ее словам, пироги компании обманывают потребителей, так как в них на самом деле намного меньше клубники, чем изображено на упаковке. Помимо этого, клубника – не единственный ингредиент начинки, хотя об этом не предупреждают.

В иске говорится, что название пирога – "цельнозерновые замороженные клубничные тосты" – ложное и вводящее в заблуждение. Дело в том, что начинка содержит в основном не клубничные фруктовые ингредиенты, а более дешевые груши и яблоки. Об этом сообщает NBC News.

"Клубника является характерным ингредиентом продукта, поскольку ее количество имеет существенное влияние на цену и потребительское восприятие. Потребители ожидают, что ее количество больше, чем других фруктов", – говорит недовольная покупательница Элизабет Рассетт из Нью-Йорка, подавшая иск в суд.

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Представляющий интересы женщины Спенсер Шихан говорит, что потребители должны знать, что когда видят что-то с надписью "клубника", то в основном начинка должна быть клубничной.

Согласно правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, продукты нельзя маркировать ложным или вводящим в заблуждение способом. В Kellogg Company не комментируют судебный процесс.

Это далеко не первый случай, когда в Штатах люди жалуются на маркировку разных брендов. Похожий случай, кстати, произошел в 2009-м. Американский пищевой конгломерат Quaker Oats был привлечен к суду за то, что сухие завтраки Crunch Berries не содержали ягод.

В подобные истории попадала и известная во всем мире Nutella, которой владеет итальянский производитель шоколада Ferrero. Так, в 2012-м Nutella согласилась прекратить показ рекламы, в которой утверждалось, что ее шоколадная паста полезна. Таким образом был урегулирован коллективный иск на $5 млн.

Спенсер Шихан подал уже более 100 исков против компаний, которые, как он утверждает, ложно рекламируют свои продукты. "Я всегда ненавидел мелочи, которые ты никогда не сможешь исправить. Возможно, вам не вернут деньги в магазине. Может быть, у вас на счету слишком много денег за мобильный телефон. Все те мелочи, которые мы переживаем каждый день и принимаем, не задумываясь. "О, в чем дело, это всего лишь четверть?". Со временем это складывается", – сказал Шихан.

Как ранее писал OBOZREVATEL, компания Facebook подает в суд на украинского хакера, который скомпилировал и продал общедоступную информацию о пользователях со 178 миллионов аккаунтов. Отмечается, что украинец Александр Солонченко использовал автоматизированный метод для извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов.