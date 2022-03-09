Amazon запретила отправку товаров в Россию из-за войны в Украине

Американская компания Amazon 9 марта прекратила отправку товаров в Россию. Решение было принято руководством в связи с войной, которую развернула РФ против Украины.

Amazon присоединилась к числу компаний, приостановивших некоторые операции в России. Компания также пожертвовала $5 млн в поддержку пострадавших от войны украинцев, сообщает Bloomberg.

"Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси... Мы также приостанавливаем доступ к Prime Video для клиентов из России и больше не будем принимать заказы на New World – единственную видеоигру, которую мы продаем в России", – заявили в компании.

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Ранее свой бизнес в РФ решили приостановить и другие бренды. В их число множество фирм по продаже одежды, таких как: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warners, Prada. Решили приостановить бизнес в России и другие компании, к примеру, Ford и Lumen.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение России на каналы поставок странами-союзниками НАТО военной помощи Украине будет расцениваться как атака на Альянс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это повлечет за собой реакцию.

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