Африканский газопровод может стать конкурентом "Северного потока-2": что известно

Нигерия хочет поставлять газ в Европу по своему трубопроводу. Федеральное правительство заявило, что нацелено на транссахарский и европейский рынки. Речь идет о газопроводе АКК (Аджаокута – Кадуна – Кано).

Государственный министр нефтяных ресурсов Тимипре Сильва заявил, что газопровод станет одним из унаследованных проектов администрации президента Мухаммаду Бухари. Об этом сообщает издание Premium Times.

"Планируется, что если мы сможем доставить его до Кано, то он может пройти весь путь до Алжира по Транссахарскому газопроводу, а затем соединиться с алжирским трубопроводом, а позже мы переместим его в Европу. Таким образом, наш газ может продвигаться с Юга на европейский рынок. Итак, это очень важная часть инфраструктуры, и президент очень привержен ей, и она в значительной степени идет по плану", – сказал Сильва.

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Аджаокута – Кадуна – Кано (AKK) – это трубопровод протяженностью 614 км, который реализуется Нигерийской национальной нефтяной корпорацией (NNPC) для транспортировки природного газа из южной части Нигерии в центральную. Проект газопровода стоимостью $2,8 млрд представляет собой первую фазу Транс-Нигерийского газопровода (ТНГП) протяженностью 1300 км, который разрабатывается в рамках генерального плана Нигерии.

Ранее сообщалось, что в территориальных водах Дании началось строительство "Балтийского газопровода", который является возможным конкурентом "Северного потока-2". Отмечается, что базу проекта разместили в немецком порту Мукран. Он служит логистическим центром российского трубопровода. При благоприятной погоде в Балтийском море строительство завершат к концу 2021-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВМС (Военно-морские силы) Дании отслеживают достройку трубопровода "Северный поток-2". Отмечается, что до немецких вод трубоукладчику "Фортуна" осталось уложить чуть более 36 км.