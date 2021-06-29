В водах Дании началось строительство "Балтийского газопровода": когда завершат

В территориальных водах Дании началось строительство "Балтийского газопровода". Отмечается, что базу проекта разместили в немецком порту Мукран. Он служит логистическим центром трубопровода "Северный поток-2". При благоприятной погоде в Балтийском море строительство завершат к концу 2021-го.

Об этом сообщает EurAsia Daily. Отмечается, что за трое суток трубоукладчик Castorone уложил 5,7 км в сторону Дании.

Трубоукладчик обслуживают шесть судов, а два из них, которые доставляют трубы, указывают маршрут к судну от Мукрана. Теперь немецкий порт стал базой "Балтийского газопровода". Судя по маршруту судов, проекту отдали северный терминал. При этом газопровод "Северный поток-2" занимает южный терминал.

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Ранее сообщалось, что строительство "Балтийского газопровода", который считается возможным конкурентом "Северного потока-2", может возобновиться лишь через 7-8 месяцев. Столько времени уйдет на подготовку нового экологического разрешения.

Газопровод из Норвегии в Польшу планировали запустить в конце 2022-го. "Energinet и агентству придется заново делать оценку влияния на окружающую среду. Частью процесса станут восьминедельные общественный слушания, а весь процесс по получению нового разрешения может занять, по грубым подсчетам, 7-8 месяцев", –заявил глава подразделения "Ландшафт и лес" Датского агентства по защите окружающей среды Нильс Бьоркбом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания отозвала 31 мая экологическое разрешение на строительство газопровода "Балтийская труба". Согласно первоначальному графику, газопровод должен быть готов в октябре 2022 года.