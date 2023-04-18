"А так можно было?": клон McDonald's в Беларуси переименовали просто в "Мак"

Бывший McDonald's в Беларуси снова сменил название, теперь сеть называется "Мак.by". В компании официально объявили об этом варианте как окончательном. Новый нейминг уже появился на сайте и страничках в соцсетях компании. Оформление почти полностью повторяет дизайн настоящего McDonald's.

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Сообщение о новом названии размещено в соцсетях компании "КСБ Виктори Рестораны", которая управляет бывшими заведеними McDonald’s в Беларуси. После российского варианта "Вкусно – и точка" в соцсетях активно комментируют беларуский нейминг. "А так можно было?", "Цены растут с каждым днем. Хоть Мак, хоть как назови", "А почему не на беларуском?", – пишут клиенты.

В компании отметили, что получили от сотрудников и клиентов более 1500 вариантов нового названия. В том числе рассматривались варианты "Смачна есці", "Семейный", "Вместе", однако сеть решила максимально сохранить символику оригинального McDonald's, который ушел из страны.

Кроме части названия сохранилась и цветовая гамма McDonald's – желто-зеленая. В качестве логотипа используется желтое сердце, слоган – "Люблю всем сердцем". Будет ли McDonald's судиться с "КСБ Виктори Рестораны" из-за плагиата, пока неизвестно.

Ранее ожидалось, что McDonald's в Беларуси будет называться так же, как и в РФ – "Вкусно – и точка". Для этого местные управляющие даже планировали приобрести российскую франшизу. Однако планы спутал Лукашенко, который на одном из совещаний потребовал, чтобы McDonald's заменили именно беларуские рестораторы.

В результате "КСБ Виктори Рестораны" пришлось временно вернуть оригинальные вывески "Мака" (что, впрочем, было незаконно), а также добавить в меню "беларуские бургеры". Незаконные вывески McDonald's вскоре сняли и поставили временное название "Мы открыты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сеть ресторанов "Вкусно – и точка" закончила 2022 год с убытком в 11 млрд рублей (140 млн долларов). В то время как в 2021-м McDonald's показал прибыль в 2 млрд рублей (25,8 млн долларов).

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