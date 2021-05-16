Две сети АЗС отказались продавать горючее себе в убыток: эксперт назвал выход из ситуации

Экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин раскритиковал шаги власти по противодействию "картельному сговору" поставщиков бензина и дизельного топлива. Он сообщил, что в результате введения государственного регулирования цен на горючее уже две сети АЗС - ОККО и WOG - отказались продавать продукт себе в убыток. Об этом Золотухин написал на своей странице в Фейсбук.

Эксперт подчеркнул: для наведения порядка на рынке горючего следует прибегнуть к иным мерам.

"Две сети заявили об отказе продавать продукт себе в убыток. Предположим, что они лгут и сговорились, чтобы получать сверхприбыли с украинцев, которые поддерживают Зеленского. Я вам напомню, что товарищ ЮрЮрич (Юрий Витренко. – Ред.), который занял должность председателя "Нафтогаза", имеет в своих руках 43% акций крупнейшего в Украине нефтеперерабатывающего завода. Способность этого завода - переработка 18 миллионов тонн нефти в год. Даже имея в руках только этот пакет акций - можно диктовать рынку свои цены. Просто демпинговать сетевикам. Однако для этого нужно иметь контроль над менеджментом предприятия, который вместо ЮрЮрича удерживает Игорь Валерич (Коломойский. – Ред.)", - написал Золотухин.

По его мнению, государство должно было бы начать восстановление контроля над упомянутым заводом и над "Укрнафтой", которая обеспечивает его сырьем.

"В чем проблема?.. Возвращаешь себе контроль над заводом, а заодно и над Укрнафтой, которая поставляет сырье. И начинаешь диктовать цены не указами, а реальностью. Однако это же надо немного потрудиться. Лучше остановить "картельный сговор" командой "Цены - стой... Ать-два!" – эмоционально резюмировал Золотухин, добавив, что, по его мнению, принятие соответствующего решения было обусловлено, в частности, и желанием поднять рейтинги президента, и опасениями вступать в открытую конфронтацию с теми, кто сейчас контролирует "Укрнефть".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Минфин выступил против госрегулирования цен на горючее: в ведомстве спрогнозировали негативные последствия такого шага для рынка.