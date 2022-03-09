ДТЭК просит Запад закрыть небо над Украиной для недопущения повторной аварии на ЧАЭС

Компания ДТЭК призывает западных партнеров немедленно закрыть небо над украинскими атомными электростанциями во избежание повторения Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщил спикер компании ДТЭК Александр Шевелев на своей странице в Facebook.

"Сразу после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС, ДТЭК от имени энергетиков попросил западный мир ввести бесполетную зону над всеми 5 АЭС. Мы призываем Запад не медлить с этим решением и обезопасить континент от угрозы повторения Чернобыльской катастрофы", - сказал он.

Шевелев подчеркнул, что российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба.

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Напомним, в первый день полномасштабного вторжения в Украину Россия захватила Чернобыльскую АЭС. 9 марта из-за обстрелов оккупантов станция осталась без электроснабжения, что несет угрозу выбросов радиации в атмосферу.