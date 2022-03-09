ДТЭК просит Запад закрыть небо над Украиной для недопущения повторной аварии на ЧАЭС

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
74
Запорожская и Чернобыльская АЭС оккупированы
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Компания ДТЭК призывает западных партнеров немедленно закрыть небо над украинскими атомными электростанциями во избежание повторения Чернобыльской катастрофы.

Об этом сообщил спикер компании ДТЭК Александр Шевелев на своей странице в Facebook.

"Сразу после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС, ДТЭК от имени энергетиков попросил западный мир ввести бесполетную зону над всеми 5 АЭС. Мы призываем Запад не медлить с этим решением и обезопасить континент от угрозы повторения Чернобыльской катастрофы", - сказал он.

Шевелев подчеркнул, что российская оккупация атомных электростанций Украины и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры могут привести к еще одной техногенной катастрофе мирового масштаба.

Видео дня

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения в Украину Россия захватила Чернобыльскую АЭС. 9 марта из-за обстрелов оккупантов станция осталась без электроснабжения, что несет угрозу выбросов радиации в атмосферу.