ДТЭК 'Нафтогаз' благодаря новейшим технологиям добыл дополнительно 1,5 млрд куб. м газа

Благодаря системному внедрению новейших технологий ДТЭК Нефтегаз за период с 2015 по 2020 гг. добыл дополнительно почти 1,5 млрд куб. м газа и прирастил около 7 млрд куб. м запасов. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Щуров во время презентации программы технологического развития нефтегазового бизнеса ДТЭК.

Для системного поиска, адаптации и внедрения новейших технологий в ДТЭК Нефтегаз в 2018 году был создан Технологический центр. Среди технологических достижений компании – внедрение 3D геомеханического моделирования и создание цифровых двойников месторождений; применение ведущих подходов и технологий в исследовании скважин, бурении, добыче и подготовке газа.

Теперь ДТЭК Нефтегаз перешел к формированию полноценной технологической экосистемы, которая станет драйвером развития компании и отечественной газодобывающей отрасли в целом. Ядро такой экосистемы – созданный Нефтегазовый технологический хаб ДТЭК. Это платформа для новых локальных и международных партнерств, точка входа для привлечения новейших, ранее недоступных в стране нефтегазовых технологий. В рамках ТехноХаба планируется работать над технологиями для добычи трудноизвлекаемых ресурсов и увеличения жизненного цикла месторождений, искать возможности для диверсификации бизнеса в соответствии с мировыми трендами по декарбонизации и Green Deal.

Генеральный директор ДТЭК Нефтегаз Игорь Щуров отметил, что нефтегазовый бизнес ДТЭК, являясь технологическим и инновационным лидером рынка, стал бенчмарком для частных и государственных нефтегазовых компаний Украины.

"Технологическая эволюция, развитие культуры внедрения инноваций и органичная, последовательная трансформация позволят нам реализовать стратегические цели компании, сделают ДТЭК Нефтегаз центром технологического развития всей нефтегазовой отрасли Украины. Повышение технологичности отрасли – важнейшая составляющая достижения энергетической независимости страны", – подчеркнул И. Щуров.