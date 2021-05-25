ДТЭК и Николаевская область заключили меморандум о строительстве ветроэлектростанции

ДТЭК, Николаевский областной совет и Николаевская областная государственная администрация подписали Меморандум о сотрудничестве, который будет способствовать экономическому и социальному развитию области благодаря строительству Тилигульской ВЭС. Восстановление экономического роста и реализация проектов, направленных на устойчивое развитие – сегодня это общая ответственность бизнеса и власти.

Цель Меморандума – укрепление сотрудничества между властью и бизнесом, анализ наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития Николаевской области, а также реализация программ экологического и социального партнерства в регионе.

"Этим Меморандумом мы подтверждаем стремление объединить усилия местных органов государственной власти, местного самоуправления и социально ответственного бизнеса с целью построения эффективного диалога. В первую очередь для развития Николаевской области и улучшения жизни общества. Ведь появление нового инвестора – это обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет и создание дополнительных рабочих мест, что будет способствовать более комфортному уровню жизни в обществе", – отметил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Привлечение инвестиций и появление новых масштабных проектов являются главными рычагами развития региона.

Одно из направлений нашего сотрудничества с ДТЭК – социальное партнерство на территориях будущей ветростанции – в Коблевской и Березанской объединенных территориальных громадах. Первоочередные социальные проекты, которые будут реализованы, касаются реконструкции системы отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонта фельдшерского пункта в селе Анатольевка и реконструкции систем водоснабжения в селах Краснополье и Анатольевка", – подчеркнула глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Тилигульская ВЭС начнет генерацию электроэнергии уже в 2022 году. В регионе будет создано несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест.

"Меморандум о сотрудничестве и строительство новых мощностей Тилигульской ВЭС создает новые возможности для регионального развития, оздоровления экономической и социальной среды. На национальном и европейском уровне этот проект – шаг к уменьшению экологической нагрузки и вклад в выполнение Украиной обязательств по борьбе с глобальным изменением климата", – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Инвестиции в строительство составят 18 млрд гривен. Мощность проекта Тилигульской ВЭС – 500 МВт, что будет способствовать сокращению выбросов СО2 на 2 млн тонн ежегодно.