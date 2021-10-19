Дорогой урок Цитруса – самый яркий пример того, как из-за корпоративного конфликта потерять $50 000 000 стоимости компании и почему, как сказал Джон Рокфеллер, деньги любят тишину.

Капитализация компании Цитрус на 1 июля 2020 года (дата начала конфликта – день, когда Топал расставил охрану и захватил Цитрус) была $65 000 000

После аудита, проведенного моим партнером, Геннадием Корбаном, в текущем состоянии стоимость компании Цитрус на октябрь 2021 года составляет едва $15 000 000 (плюс судебные иски на сумму $40 000 000 и возможные налоговые претензии на сотни миллионов гривен.)

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Так заработал Григорий Топал или потерял, решив отжать копанию?

"Жадность порождает бедность" - на сей раз знаменитая фраза Конфуция получила как нельзя более яркую иллюстрацию из жизни.

У любых поступков человека есть мотив. В случае конфликта в Цитрусе всеми поступками Топала руководила банальная ЖАДНОСТЬ, и даже скорее АЛЧНОСТЬ. В то время, когда я считал нужным большую часть прибыли реинвестировать в развитие компании, Григорий изымал все большие и большие суммы на личные нужды. Моею мечтой и целью цель было сделать "Цитрус" международной компанией, гордостью Украины- такой, какой является, например, Zara в Испании. Достичь капитализация более $1 млрд США.

Однако совсем другой ход мыслей был у Григория.

Что мы имеем в сухом остатке через 15 месяцев конфликта?!

Капитализация компании через год после начала конфликта

-$50 000 000

То есть если бы мы продали компанию в прошлом году, то мой партнер получил бы $32 500 000 и безбедную спокойную жизнь.

Благодаря действиям Топала, текущая стоимость компании на сегодняшний день уже на -$17 500 000 ниже той стоимости 50% доли, которую он мог бы получить.

Я не говорю о том, что ее сейчас вообще продать невозможно, а многочисленные судебные иски к Цитрусу более чем на $40 000 000!

Кроме этого, в бессмысленный и тупиковый конфликт втянуто пол Украины: 2000 сотрудников компании, многочисленные партнеры компании, Гришины "друзья" - прокуроры, судьи и прочие сотрудники силовых структур. И весь этот хоровод происходит только из-за одного алчного желания Топала выкачать из компании как можно больше средств.

Вдумайтесь! Более 2000 (!!!) сотрудников компании стали заложниками, а огромное количество "людей" с погонами - проплаченными марионетками и сообщниками в преступной игре и погоне ОДНОГО человека за большим мешком украденного бабла.

Все мы помним поговорку- "жадность фраера сгубила".

Кроме главного "достижения"- колоссальной потери в капитализации на - $50 000 000, тандем Топала и его прихлебателей добился:

По внутренней информации за 2021 год компания понесла убыток - 70 000 000 млн грн;

Интернет магазин CITRUS.UA из лидера рынка e-commerce с 2019 году в 2021 превратился в аутсайдера;

Вся команда онлайн бизнеса Citrus.ua ушла (среднее время работы ключевых сотрудников 5 лет);

Компания потеряла долю рынка во всех ключевых категориях товаров: смартфоны, аудио гаджеты, персональный транспорт. Из Лидера рынка по продажам продуктов Apple - Цитрус стал аутсайдером (уже на 3м месте позади конкурентов), потеряв 50% своей рыночной доли;

Потерян эксклюзивный контракт на перспективный бренд REALME;

Весь талантливый отдел digital маркетинга (7 человек) покинул компанию;

Большая часть опытных сотрудников розничных магазинов - тоже ушла;

В компании царит хаос и процветает воровство, коррупция, кумовство, шантаж, разворовывание компании.

За последний год с целью максимизации дохода Топала Компания осуществляет многочисленные незаконные финансовые махинации (контрабанда товара, продажа товара за кэш, скрутки), неуплату налогов в бюджет на сотни миллионов гривен (об этом подробно рассказал мой партнер Геннадий Корбан в своем посте на FB.)

Григорий Топал решил, что лучшая бизнес инвестиция - это инвестиция в коррупцию, а именно- в "крышу", прикрывающую все его уголовные бесчинства. Именно поэтому он уже "инвестировал", по имеющейся у меня информации, более $1 000 000 в "дружбу" с руководством областной прокуратуры, налоговой инспекции, полиции.

Вот как сейчас удивляет сервисом Цитрус своих Клиентов.

А вот как лестно отзываются о руководстве компании ее сотрудники.

Мораль сей басни такова:

Конфликт в бизнесе - это большой минус для обоих собственников. В корпоративных войнах победителей не бывает. Поэтому единственное умное решение, которое Григорий может принять, пока не выкопал окончательно яму для нашего бизнеса - это договориться со мной и моим партнером - Геннадием Корбаном! Мы были открыты к диалогу с самого начала. В противном случае Цитрус окажется банкротом. Кредиторы и поставщики - без денег. 2000 сотрудников без работы. Какие-то чиновники и крышующие тебя силовики - без погонов . Ты - без репутации в кругу адекватных бизнесменов не только в Украине, но и в тех странах, с компаниями которых мы сотрудничали. А также без спокойного сна и чистой совести до конца своих дней с миллионными долгами.

Интересно, что победит у Григория - здравый смысл, которого он не лишён, или алчность и больные амбиции человека, пытающегося "нажраться", как в последний раз?

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