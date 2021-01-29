Доллар в Украине подорожал: сколько стоит валюта

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
5,0 т.
Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в пятницу, 29 января, на отметке 28,19 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 3 копейки.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,10 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара и евро

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,05 грн/$;

  • Продажа – 28,25 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 33,80 грн/€;

  • Продажа – 34,25 грн/€.

Курс евро в банках
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, в Украине последняя неделя января запомнится подорожанием доллара, уверены опрошенные эксперты. Один из основных факторов – результаты переговоров с МВФ.

В фонде недовольны решением снизить тарифы на газ, поэтому переговоры могут затянуться. И если кредитор публично об этом заявит, сама новость может изменить спрос на валюту и привести к девальвации гривни.

УкраинаКурс валютНациональный банк Украины