Доллар и евро в Украине синхронно подешевели: опубликован курс валют

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Курс доллара

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 25 января, на отметке 28,16 грн/$.

За выходные американская валюта подешевела на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,25 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 11 копеек.

Доллар и евро упали в цене

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,10 грн/$;

  • Продажа – 28,30 грн/$.

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 33,95 грн/€;

  • Продажа – 34,45 грн/€.

Курс евро в банках
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:

  • 2021 год – 28,12 грн/доллар;

  • 2022 год – 27,96 грн/доллар;

  • 2023 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2024 год – 28,10 грн/доллар;

  • 2025 год – 28,10 грн/доллар.

Прогноз по курсу МВФ

Как писал OBOZREVATEL, в Украине последняя неделя января запомнится подорожанием доллара, уверены опрошенные эксперты. Один из основных факторов – результаты переговоров с МВФ.

В Фонде недовольные решением снизить тарифы на газ, поэтому переговоры могут затянуться. И если кредитор публично об этом заявит, сама новость может изменить спрос на валюту и привести к девальвации гривни.

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