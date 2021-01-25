Доллар и евро в Украине синхронно подешевели: опубликован курс валют

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в понедельник, 25 января, на отметке 28,16 грн/$.

За выходные американская валюта подешевела на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,25 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 11 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 28,10 грн/$;

Продажа – 28,30 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,95 грн/€;

Продажа – 34,45 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине последняя неделя января запомнится подорожанием доллара, уверены опрошенные эксперты. Один из основных факторов – результаты переговоров с МВФ.

В Фонде недовольные решением снизить тарифы на газ, поэтому переговоры могут затянуться. И если кредитор публично об этом заявит, сама новость может изменить спрос на валюту и привести к девальвации гривни.