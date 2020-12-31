Доходы украинцев за последние месяцы пробили отметку в 1 трлн грн

Роман Груша Экономика 12:24, 31.12.2020 Обновлено: 12:34, 31.12.2020

Доходы украинцев в IІI квартале 2020 года достигли отметки 1,03 трлн грн. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В то же время расходы населения за июль-сентябрь составили 1,01 трлн грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Прирост сбережений достиг 18,5 млрд грн. В Госстате отметили, что доход в расчете на одного человека составлял 19 390 грн (в ІІI квартале 2019 года – 18 190 грн).

Главный источник доходов украинцев приходится на заработную плату – 44,9%, на социальную помощь – 30,4%, на прибыль – 22,3%, на доходы от собственности – 2,4%.

Как будут расти средние зарплаты в Украине:

  • в 2021-м – 13 632 грн;

  • в 2022-м – 15 414 грн;

  • в 2023-м – 17 169 грн.

Однако стоит учитывать, что инфляция составит около 7,4%. К примеру, если вы сейчас получаете 13 тыс. грн, то в следующем году зарплата должна составить около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, иначе реальный доход снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы – 428 долларов.

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