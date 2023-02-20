Для увеличения производства тока и добычи газа нужно создать соответствующие стимулы, – Шурма

Энергетические компании должны продавать свою продукцию по справедливой цене, чтобы стимулировать увеличение производства электроэнергии и добычи газа, заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

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Мы действительно думаем над проблемой субсидирования и системной убыточности, отсутствия стимулов для увеличения и производства электроэнергии, и добычи газа. Поэтому сейчас нарабатываются несколько различных механизмов, как решить эти проблемы. Думаю, в течение месяца-двух мы выйдем с правительством с предложениями, видения этой системы", - сказал Шурма.

Он отметил, что рассматривается несколько вариантов. Один из них – полноценная монетизация субсидий, когда люди будут платить справедливую цену и получать компенсацию от государства.

Шурма добавил, что современные IT-технологии дают большое количество адресных, целевых решений через прямые адресные субсидии нуждающимся гражданам.

"Обычные граждане, нуждающиеся в помощи, не должны пострадать, государство должно адресно им помогать. Те, кто могут платить, должны платить, и компании должны продавать свои продукты по справедливой цене и иметь стимул для наращивания производства электроэнергии, добычи газа и нефти", – подытожил он.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.