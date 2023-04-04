Для покрытия расходов 'Укрэнерго' может потребоваться повышение тарифа на передачу - МВФ

Тариф на передачу электроэнергии компании "Укрэнерго" недостаточен для выполнения ею своих финансовых обязательств, из-за чего его, возможно, придется увеличить, говорится в структурных маяках МВФ.

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Согласно информации МВФ, недавнее повышение тарифов оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" на 2023 год, хотя и более постепенное, чем то, что было предусмотрено в ноябре, предоставляет Укрэнерго дополнительные ресурсы для устранения повреждений электроэнергетической инфраструктуры.

"Однако может потребоваться дальнейшее повышение в свете роста расходов, связанных с большим использованием газа в структуре производства электроэнергии и необходимостью полной компенсации изготовителям возобновляемой энергии", - заявляют в Фонде.

Также в МФВ подчеркивают, что непосредственным приоритетом Украины есть сдерживание негативного влияния войны на энергетический сектор страны.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила недостаточный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имела дефицит 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования.