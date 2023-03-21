Для подготовки к следующей зиме 'Укрэнерго' нужно установить экономически сбалансированные тарифы, – Бойко

В условиях полномасштабной войны и обстрелов энергосистемы необходимо сбалансировать финансовое состояние энергорынка, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

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Об этом заявил советник премьер-министра Украины и член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"К организационным шагам для того, чтобы закрыть вопрос подготовки к зиме, нужно отнести тот перечень шагов, если его лаконично сформировать, то он будет звучать очень просто - меры по финансово-экономическом сбалансировании работы рынка электрической энергии", - сказал он.

Бойко отметил, что оператор системы передачи электроэнергии и сетевые операторы нуждаются в экономически-сбалансированных тарифах, поскольку с начала полномасштабного вторжения объемы распределения и передачи электроэнергии упали на 30%.

"Соответственно это приводит к очевидному, но, к сожалению, неприятному выводу о необходимости, передаче в соответствие этим тарифам, значит к новым реалиям. Особенно эти отклонения безусловно существенно деформировали экономику этих предприятий в период массовых ракетных обстрелов и соответственно ограничений потребления по регионам", – подчеркнул советник премьера.

Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений (price-cap – ред.) на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.