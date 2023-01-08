Децентрализация 'зеленой' энергетики является преимуществом для украинской энергосистемы, - исполнительный вице-президент Еврокомиссии

Значительно большая децентрализация "зеленой" энергетики по сравнению с традиционной генерацией является преимуществом для украинской энергосистемы.

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Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам Европейского "зеленого" курса (Green Deal) Франс Тиммерманс.

"Помимо того, что возобновляемая энергетика способствует "зеленому переходу" Украины, ее преимуществом является также значительно большая децентрализация. С самого начала войны энергосистема Украины постоянно испытывала удары российскими ракетами, и мы видим в увеличении этих атак явную и циничную попытку углубить человеческие страдания с приближением" зимы по мере того, как Россия начала терять захваченные территории", — сказал он.

Тиммерманс отметил, что украинская энергетическая система уже достаточно хорошо согласована с европейской, и в Украине есть большие участки земли, на которых можно было бы построить объекты "зеленой" энергетики. Также он добавил, что Евросоюз работает с партнерами по увеличению финансовой, технической и практической помощи для Украины

"Наше совместное обязательство – восстановить и модернизировать украинскую энергетическую систему за счет использования большего количества возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и зеленого водорода", – подытожил Тиммерманс.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему и станет лидером в построении современной зеленой энергетики. дефицита мощности в энергосистеме

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.