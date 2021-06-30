Депутаты хотят сделать из АМКУ новый правоохранительный орган, - адвокат

Группа народных депутатов предлагают парламенту наделить Антимонопольный комитет Украины функциями следственного органа, чем превратить страну в полицейское государство.

Об этом сообщил адвокат Евгений Зурнаджи на своей странице в Facebook.

"Данным законопроектом (№5431 – прим.) Антимонопольный комитет наделяется несвойственными ему функциями (проведение осмотра помещений, транспортных средств, сбор доказательств), которые дублируют институт досудебного расследования и превращают Антимонопольный комитет в орган досудебного расследования", - сообщил адвокат.

По его утверждению, эта инициатива нарушает нормы Конституции, ограничивает содержание и объем прав и свобод человека и гражданина, закрепленные Основным законом.

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"По своей сути это является ничем иным, как преступлением против основ национальной безопасности Украины", - подчеркнул адвокат.

Они обратился в Офис Генерального прокурора, Службу безопасности Украины и к Председателю Верховной Рады с заявлением о совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины (посягательство на конституционный строй).