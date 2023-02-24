Деньги от национализации российских активов все же пойдут на армию: нардепы приняли закон

В Верховной Раде 24 февраля приняли во втором чтении и в целом законопроект № 8399 об увеличении расходов госбюджета на 5,5 млрд грн. Закон также разрешает в исключительных случаях использовать средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на нужды обороны. Этот фонд наполняется за счет продажи национализированных активов РФ.

Видео дня

Законопроект № 8399 доступен на сайте Верховной Рады. Закон поддержан 272 голосами.

"Думаю, что вы помните мою борьбу еще с прошлого года, по возможности использовать деньги из Фонда ликвидации последствий агрессии на военные нужды. Для понимания, речь идет о 52,5 млрд грн. И наконец сегодня, когда принимали № 8399 – изменения в бюджет-2023, была учтена моя поправка, которая позволяет использовать средства фонда на обеспечение потребностей сектора обороны", – написал первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект предусматривает возможность компенсации для владельцев морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае если они получают повреждения или будут уничтожены страной-террористом Россией. Общий объем компенсаций – до 20 млрд грн в 2023 году.

Принятие законопроекта также прокомментировала в Facebook депутат, глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа. "Сделали взаимозачет для Пенсионного фонда (1,8 млрд грн). Они возвращают деньги, выделенные в ковид на возвратной основе для Фонда соцстраха (ныне присоединенный к ПФУ), и мы их сразу распределяем на пенсии. Разблокирует эти средства для выплаты пенсий", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады решили, что средства из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии должны идти не на армию. Их предполагалось выделять на строительство и реконструкцию гражданских и инфраструктурных объектов, а также на закупку транспорта.

Такое решение вызвало волну критики. Дело в том, что социальные расходы бюджета Украины могут покрываться за счет средств иностранных партнеров. А финансировать нужды военных страна может только за собственные средства.

OBOZREVATEL сообщал, что украинцам не разрешили растаможивать автомобили в Дії. Оба законопроекта не набрали необходимого количества голосов в Верховной Раде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!