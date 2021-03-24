Делу "Роттердам+" исполнилось 4 года, это отличный повод его закрыть, – Вовк

Ровно 4 года назад НАБУ открыло безосновательное дело "Роттердам+".

Об этом заявил бывший подозреваемый по делу, экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, назвав его надуманным и сфабрикованным.

"Ровно 4 года с открытия - отличный повод наконец-то закрыть бездоказательное и просроченное дело "Роттердам+" с торчащими ушами олигархов", - заяви Вовк.

В частности, формуле "Роттердам+" было посвящено свыше 70 тематических сюжетов в разных форматах на телеканале "1+1", отметил Вовк.

По его словам, обслуживающие интересы группы "Приват" юристы организовали также десятки исков против формулы от имени подконтрольных группе ферросплавных заводов, а также активистов, среди которых Андрей Герус. Однако все они в конечном счете были проиграны.

Бывший глава НКРЭКУ добавил, что даже после того, как Высший антикоррупционный суд в сентябре 2020 года признал, что дело "шито белыми нитками", ферросплавные заводы вместе с НАБУ предприняли множество попыток не допустить окончательного закрытия дела.

Напомним, 17 марта ВАКС в третий раз подтвердил законность и объективность действий старшего прокурора группы прокуроров САП, который дважды закрыл дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020. 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. В ходе следствия не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020