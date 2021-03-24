Справі "Роттердам+" виповнилося 4 роки, це хороший привід її закрити, – Вовк
Рівно 4 роки тому НАБУ відкрило безпідставну справу "Роттердам+".
Про це заявив колишній підозрюваний у справі, екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк, назвавши його надуманим і сфабрикованими.
"Рівно 4 роки з відкриття - відмінний привід нарешті закрити бездоказову і прострочену справу "Роттердам+" з стирчащими вухами олігархів", - заяви Вовк.
Зокрема, формулою "Роттердам+" було присвячено понад 70 тематичних сюжетів в різних форматах на телеканалі "1+1", зазначив Вовк.
За його словами, обслуговуючі інтереси групи "Приват" юристи організували також десятки позовів проти формули від імені підконтрольних групі феросплавних заводів, а також активістів, серед яких Андрій Герус. Однак всі вони в кінцевому рахунку були програні.
Колишній глава НКРЕКП додав, що навіть після того, як Вищий антикорупційний суд у вересні 2020 року визнав, що справа "шита білими нитками", феросплавні заводи
разом з НАБУ зробили безліч спроб не допустити остаточного закриття справи.
Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність і об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.
Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020. 27 серпня 2020 прокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. В ході слідства не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.
Це рішення було визнано законним і обгрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого вступило чинності 17 листопада 2020