Справі "Роттердам+" виповнилося 4 роки, це хороший привід її закрити, – Вовк

Рівно 4 роки тому НАБУ відкрило безпідставну справу "Роттердам+".

Про це заявив колишній підозрюваний у справі, екс-глава НКРЕКП Дмитро Вовк, назвавши його надуманим і сфабрикованими.

"Рівно 4 роки з відкриття - відмінний привід нарешті закрити бездоказову і прострочену справу "Роттердам+" з стирчащими вухами олігархів", - заяви Вовк.

Зокрема, формулою "Роттердам+" було присвячено понад 70 тематичних сюжетів в різних форматах на телеканалі "1+1", зазначив Вовк.

За його словами, обслуговуючі інтереси групи "Приват" юристи організували також десятки позовів проти формули від імені підконтрольних групі феросплавних заводів, а також активістів, серед яких Андрій Герус. Однак всі вони в кінцевому рахунку були програні.

Колишній глава НКРЕКП додав, що навіть після того, як Вищий антикорупційний суд у вересні 2020 року визнав, що справа "шита білими нитками", феросплавні заводи

разом з НАБУ зробили безліч спроб не допустити остаточного закриття справи.

Нагадаємо, 17 березня ВАКС втретє підтвердив законність і об'єктивність дій старшого прокурора групи прокурорів САП, який двічі закрив справу "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020. 27 серпня 2020 прокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. В ході слідства не було встановлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

Це рішення було визнано законним і обгрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого вступило чинності 17 листопада 2020