Давя на большой бизнес, власть отпугивает от Украины инвесторов и подыгрывает Кремлю, – Кушнирук

Давление власти на крупный бизнес отпугивает иностранных инвесторов и играет на руку Кремлю, пытающемуся дестабилизировать ситуацию в Украине. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

"Целенаправленные действия против крупных иностранных инвесторов создают ситуацию, когда Украина перестает быть инвестиционно привлекательной. А именно это одна из важных составляющих для того, чтобы было российское вторжение. Потому что главной задачей для российского вторжения является создание ситуации, при которой Украина не была бы важной составляющей Европы и Европа не была бы заинтересована в Украине как таковой", - рассказал Кушнирук в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, действия властей, такие как блокировка налоговой работы "АрселорМиттал Кривой Рог", приведут к тому, что из Украины уйдут последние иностранные инвесторы. Ведь они видят, что в стране правоохранительные органы не только с коррупцией не борются, но и усиливают фискальное давление на честный бизнес.

По мнению эксперта, ответственность за это несет президент страны, ведь у него есть все рычаги влияния и не использует их для изменения ситуации к лучшему.

"Мы понимаем, что у нас фактически правительство не самостоятельно. У нас все вопросы решают в Офисе президента, а правительство только соглашается с тем, чего хотят в офисе. А там наличие лиц, связанное с российскими спецслужбами, слишком очевидно", - сказал Кушнирук.

Ранее инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что блокировка работы "АрселорМиттал" - это позорная для Украины история, о которой будут говорить на международных встречах, в частности, в Давосе.

Напомним, 4 января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог". В компании возмутились и обратились в суд. Позже счета компании разблокировали, но частично.