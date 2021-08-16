Давидюк: олигархи пытаются сорвать приватизацию "ОГХК"

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ может пытаться сорвать приватизацию АО "Объединенная горно-химическая компания". Для этого окружение олигарха инициировало медийную кампанию против проведения аукциона и Фонда государственного имущества Украины.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал эксперт Николай Давидюк.

"Хотя Фонд вместе с инвестиционным советником цену и вырастил почти в 2 раза, через эффективные шаги, но на аукционе она 100% будет расти еще. Это и привело к активным информационным атакам на государственные органы в телеграмм-каналах и сомнительных СМИ. Главная цель которых – заблокировать приватизацию или хотя бы сбить цену", – подчеркивает Николай Давидюк.

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По мнению Давидюка, инициатором таких медийных кампаний является именно Фирташ, который заинтересован в титановых активах компании.

"Но Дмитрию Сенниченко и команде явно не позавидуешь… Например, печально известная история с ОГХК и Фирташем. Который всеми силами пытается сорвать приватизационные процессы и не допустить прозрачного аукциона, потому что привык к другим методам, которые далеки от государственных интересов", – считает эксперт.

Попытки дискредитировать Фонд госимущества, а также осуществить новую оценку стартовой стоимости АО "ОГХК" путем предоставления разрешения на разведку и добычу на территории Селищанского участка титановых руд в Житомирской области безосновательны.

"Нашли к чему придраться – ОГХК получила за 50 млн грн новый участок и теперь стоит еще дороже, а значит, надо остановить аукцион и опять переоценивать. Нет, товарищи, не надо", – указывает Давидюк.

Приватизационная стоимость АО "Объединенная горно-химическая компания" существенно превысит стартовую цену 3,7 млрд гривен. Причиной этого является высокий интерес международных инвесторов и новые разрешения на разработку титановых месторождений.

"Уже в первом раунде аукциона цена возрастет на эти 50 млн грн – там именно такой шаг для повышения ставок. А конечная стоимость вероятно будет значительно выше 3,7 млрд", – убежден эксперт Николай Давидюк.

Напомним, 31 августа в Украине стартует большая приватизация. Первым объектом, выставленным на аукцион, станет АО "Объединенная горно-химическая компания".