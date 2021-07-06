Давидюк назвал тревожным сигналом отказ 'Нафтогаза' от закупок через 'Прозорро'

Похоже, идея привлечения иностранцев в наблюдательные советы и правление украинских госкомпаний с треском проваливается/

Так политолог Николай Давыдюк прокомментировал ситуацию вокруг отказа НАК "Нафтогаз Украины" от закупок оборудования через систему "Прозорро", пишет издание Depo.ua.

"Отказ "Нафтогаза" от закупок через "Прозорро" - очень тревожный сигнал. В прошлом году по обвинению в коррупции задержали бывшего главу "Укравтодора" поляка Славомира Новака, а теперь скандал не меньшего масштаба назревает в НАК "Нафтогаз Украины". Якобы кто-то из директоров-иностранцев распорядился вывести тендер по закупке бурильных труб для входящей в группу "Нафтогаз" компании "Укргазвыдобування" из системы "Прозорро". Злые языки и телеграмм-каналы связывают происходящее с директором по трансформационным процессам НАКа, гражданином Нидерландов Отто Ватерландер. Сам тендер еще не завершен, результаты, как ожидается, будут оглашены в конце этой недели, но сам факт обхода Прозорро – уже на лицо. Если слухи о причастности иностранца к сомнительному решению подтвердятся, это будет оглушительным ударом по идее якобы нейтральных менеджеров, которыми в руководстве крупных государственных компаний должны быть иностранцы. Поскольку скрыть отказ НАКа от закупок через Прозорро уже не удалось, этим инцидентом уже в ближайшее время наверняка заинтересуются антикоррупционные органы", - отметил политолог.

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Объявленный ранее АО "Укргазвыдобування" тендер на закупку бурильных труб планируется завершить 7 июля 2021 года.