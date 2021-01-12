Danone в Украине показал всем, из чего делает молоко и йогурты: как посмотреть видео

Компания Danone показала, как производит свою продукцию в Украине, присоединившись к Национальному проекту Virobnik.ua.

Таким образом, каждый украинский потребитель может увидеть, из какого сырья и в каких условиях производятся популярные йогурты и молоко.

Об этом сообщили на сайте компании Danone.

"Украинцы могут воспользоваться сервисом Virobnik.ua, который позволяет с помощью одного лишь смартфона за минуту увидеть, как создавался пищевой продукт, который они собираются приобрести. Данон в Украине решили также присоединиться к проекту и показать производство своей продукции", – отметили представители международной компании.

Благодаря короткому видеоролику, который будет размещаться на сайте сервиса Virobnik.ua, потребитель сможет получить ответы на вопросы, которые действительно волнуют каждого: из чего сделан продукт, где он производится, кем производится, и согласно каким стандартам. В рамках проекта Данон показали условия производства, ингредиенты и весь цикл создания йогуртов "Простоквашино для малышей", молока "Простоквашино" и питьевых йогуртов "Danone".

"На упаковке йогуртов "Danone" размещен специальный QR-код, который будет вести на видеоролик. Поэтому узнать о продукте больше потребители смогут сразу в магазине – достаточно лишь навести камеру смартфона на QR-код и через мгновение перед вами появится видео", – сообщается на сайте компании.

В украинском филиале Danone подчеркивают: охотно согласились на сотрудничество, ведь понимают, насколько важно формировать культуру производства качественных продуктов питания в Украине.

"В компании Данон мы гордимся высоким качеством своей продукции и современными высокотехнологичными условиями на производстве, поэтому всегда были открыты для того, чтобы показать свое производство. А такое решение с маркировкой QR-кода это выход на действительно прозрачное производство и подробную информацию о продукте. Благодаря таким современным диджитал решениям каждый может посетить наши заводы в Херсоне и Кременчуге и посмотреть, как производится молочная продукция Данон в Украине", - отметил генеральный директор Данон в Украине Адриан-Валентин Паску.

Основатели проекта Virobnik.ua добавляют: согласие производителей продуктов питания присоединиться к проекту является свидетельством высокого качества их продукции.

"Мы убеждены, что украинцы могут смело покупать продукцию всех участников проекта, которых становится все больше. Мы не говорим: "Покупайте это, или это". Мы достоверно показываем весь процесс производства, его условия, а человек уже сам делает свой выбор", – прокомментировал Виталий Ермак, вдохновитель сервиса Virobnik.ua.

Для просмотра видео производства продуктов достаточно навести камеру на QR Virobnik.ua, нанесённый на упаковку йогуртов Данон или посетить сайт Virobnik.ua.