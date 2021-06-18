Данилов намекнул, какой "уважаемый бизнесмен" подарил Украине лицензии на газ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов намекнул, какой "уважаемый бизнесмен" подарил государству свои лицензии на газ.

Об этом он заявил на брифинге 18 июня, который транслировался на странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, "один уважаемый бизнесмен из Днепра" пошел на добровольный возврат лицензии. Вероятно, речь идет об Игоре Коломойском.

"Хочу отметить, что есть первые положительные результаты реализации решения Совета нацбезопасности и обороны, и не по линии ведомства Опимаха, а со стороны представителей крупного бизнеса, которых мы пока не называем олигархами", – сказал секретарь СНБО.

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Он добавил, что впервые за все 30 лет независимости произошло событие, которое получит прецедентный характер.

"Понимая всю важность реализации политической линии президента Владимира Зеленского по наведению порядка в сфере пользования недрами и проявляя социальную ответственность, государству добровольно вернули две лицензии на добычу природного газа и добычи сырой нефти", – пояснил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алексей Данилов сказал, что СНБО дополнительно проверит санкционный список воров в законе. Речь идет о трех его фигурантах.