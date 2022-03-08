Дальше – без Fairy и Pampers: из России уходит крупнейший производитель бытовой химии Procter & Gamble
Американская компания Procter & Gamble, производящая моющие и гигиенические средства, приняла решение прекратить инвестиции в Россию и значительно сократить ассортимент продукции на полках российских магазинов. Причина – – война, которую Россия начала против Украины 24 февраля.
Об этом говорится в открытом письме генерального директора Procter&Gamble Джона Меллера. Он отметил, что ситуация требует "введения важных изменений".
Таким образом, военная агрессия РФ в Украине привела к тому, что компания:
прекращает все капитальные инвестиции в страну-агрессор;
закроет все рекламные компании и маркетинг;
значительно сокращает ассортимент продукции, оставив только основные средства гигиены.
Procter & Gamble принадлежат бренды Pampers, Ariel, Tide, Lenor, Always, Tampax, Braun, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Shamtu Fairy, Mr. Proper, Oral-B, Blend-a-Med, Old Spice, Safeguard, Venus и другие.
"По мере того, как мы сокращаем масштабы операций в России, мы продолжим корректировку при необходимости", – говорится в письме гендиректора компании.
Напомним, ранее свой бизнес в РФ решил прекратить целый ряд известных компаний. Среди них, например, Apple (не работает вообще на территории страны), Ford (прекратила деятельность и пожертвовала Украине $100 тыс.), Heineken, Adobe, Samsung Electronics и многие другие. Международное рейтинговое агентство Moody's – одно из крупнейших в мире – также объявило о прекращении коммерческой деятельности в России, а международные платежные системы Visa и Mastercard официально покидают страну.
Как сообщал OBOZREVATEL, в российской столице Москве практически опустел ЦУМ – после того, как государство напало на Украину, разрушает украинские города и убивает мирных людей, с рынка РФ ушло много мировых брендов.
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