"Зеленый биткоин-оазис" в Лапландском аду: чем привлекает майнеров Норвегия

Майнинг биткоина в Норвегии перешел на "зеленую" модель – вся используемая для этой цели электроэнергия производится из возобновляемых источников. Благодаря низкой стоимости такого электричества многие майнеры выбирают для своих целей крайний север королевства.

Об этом говорится в докладе, подготовленном аналитической компанией Arcane Research, основанном на данных Кембриджского индекса потребления электроэнергии биткоинами.

Авторы доклада подсчитали, что на Норвегию припадает 0,77% от совокупного хешрейта сети Bitcoin. При этом 5-миллионное население Норвегии – это лишь 0,07% населения планеты.

Согласно данным Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), ежегодно в королевстве производят 157 ТВтч "зеленой" электроэнергии. Все электричество получают из возобновляемых источников: ветряных и гидростанций (10% и 88% соответственно).

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Аналитик Arcane Research и автор отчета Яран Меллеруд подчеркнул, что, помимо отсутствия пагубных последствий для экологии, такая электроэнергия гораздо дешевле получаемой на тепловых станциях. А теплоотдачу майнеров можно использовать вторично.

"Тепло очень ценится на холодном севере. Тепло, получаемое в результате майнинга, можно повторно использовать – это может принести пользу как промышленности, так и обществу", – говорит Меллеруд.

Одной из компаний, которые управляют центрами обработки данных в Норвегии, является немецкая Bluebite. Один из ее дата-центров расположен в "Лапландском аду" – арктическом регионе, названном так из-за своего сурового климата.

Появление здесь майнинговых ферм омолодило этот регион, прежде известный только добычей меди. Директор Bluebite Конор Дэвис относит к преимуществам такого месторасположения дата-центра природное охлаждение ASIC-майнеров.

Это также предоставило местным жителям новые рабочие места. Вдобавок к этому, в Bluebite изучают возможность направить тепло, выделяемое при майнинге, на тепличное выращивание клубники или отопление жилых домов.

А майниговая компания Kryptovault нашла другое применение этому теплу – с его помощью сушат древесину. По словам директора Кьетила Хоува Петтерсена, 99% используемой для майнинга электроэнергии превращается в тепловую энергию, которая идеально подходит для вторичного использования.

Он отметил, что производство электроэнергии в Норвегии превышает потребление, а возможности для ее передачи на континентальную Европу у страны ограничены. На этом фоне Петтерсен называет это королевство идеальным местом для майнинга.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о намерении правительства Норвегии официально запретить майнинг в стране. Местный экс-министр потребовал, чтобы на эти цели не использовалась даже "зеленая" электроэнергия.