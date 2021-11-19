Еще одна страна Европы задумалась о полном запрете майнинга

Правительство Норвегии рассматривает возможность официального запрета производства криптовалют в стране. После того, как шведские регуляторы призвали ЕС запретить майнинг энергоемким методом Proof-of-work, это уже вторая европейская страна, поднимающая этот вопрос.

Об этом сообщил Euronews экс-министр местного самоуправления и модернизации Бьерн Арильд Грам. Он подчеркнул, что инициатива шведских коллег заинтересовала законодателей в Осло.

"Хотя в долгосрочной перспективе майнинг криптовалют и лежащая в его основе технология могут принести некоторую выгоду, сегодня трудно оправдать широкое использование возобновляемых источников энергии. В настоящее время мы рассматриваем возможные политические меры для решения проблем, связанных с майнингом криптовалют", – говорит Грам.

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Норвежский министр уточнил, что целью Осло будет формирование правил в отношении криптодобычи на уровне ЕС. "В целом мы хотим, чтобы наша возобновляемая энергия использовалась для создания ценности и поддержки перехода к климатически нейтральному обществу", – добавил Бьерн Грэм, не став раскрывать остальные подробности новой инициативы.

Стоит отметить, что Норвегия, Швеция и Исландия пользуются популярностью среди майнеров криптовалют. Такой тренд наблюдается уже несколько лет из-за широко развитой в скандинавских странах возобновляемой энергетики и низких цен на электроэнергию.

Согласно данным Евростата, по стоимости электроэнергии для небытовых потребителей (к которым относятся и дата-центры, где производится промышленный майнинг) Дания среди всех стран Европейской экономической зоны уступает только Финляндии (0,0797 €/кВтч и 0,0676 €/кВтч соответственно). При этом свыше 90% электроэнергии в стране являются "зелеными" и производятся гидроэлектростанциями.

Однако с 2016 года в датском обществе стали поднимать вопрос уступок майнерам. Эта тема стала горячей после того, как власти предоставили налоговые льготы дата-центрам, чтобы привлечь их в страну.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, первой страной, официально запретившей майнинг и все операции с криптовалютой, стал Китай. Нарушителям пригрозили карательными мерами в виде повышения цен на электроэнергию.

Официальный Пекин аргументировал этот запрет связями криптоактивов с мошенничеством и отмыванием денег, а также чрезмерным использованием электроэнергии. Но критики такого решения называют его настоящей причиной устранение какой-либо конкуренции для цифрового юаня на местном рынке финансов