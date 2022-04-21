Заработали почти $3 млрд: прибыль украинцев от криптовалюты выросла в 7 раз

Украина опять вошла в рейтинг стран, чьи резиденты получили больше всего прибыли от инвестиций в цифровые активы. В 2021 году этот показатель почти достиг внушительных $2,8 млрд, что всемеро больше, чем годом раньше.

Об этом говорится в докладе криптоаналитической платформы Chainalysis. Авторы документа констатируют, что в сравнении с предыдущим годом в 2021-м совокупная прибыль, полученная всеми криптоинвесторами мира, выросла более чем впятеро – с $32,5 млрд до $162,7 млрд.

Это характерно, в том числе, и для Украины. В 2020 году, когда наша страна занимала в аналогичном рейтинге 10-е место, инвесторы получили $0,4 млрд прибыли – в семь раз меньше.

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Список возглавили резиденты США. В целом, рейтинг выглядит так:

США ($46,95 млрд);

Великобритания ($8,16 млрд);

Германия ($5,82 млрд);

Япония ($5,51 млрд);

Китай ($5,06 млрд);

Турция ($4,54 млрд);

Россия ($4,29 млрд);

Франция ($4,08 млрд);

Южная Корея ($3,92 млрд);

Канада ($3,78 млрд);

Испания ($3,39 млрд);

Нидерланды ($3,23 млрд);

Украина ($2,77 млрд).

Эксперты отмечают, что у ряда стран, показатели коллективных инвестиций в криптовалюту превосходят их традиционные показатели экономического процветания. В частности, занявшая 13-е место в рейтинге Украина находится лишь на 40-м месте стран по размеру ВВП ($576 млрд), что говорит о высоком уровне принятия криптовалют украинским населением.

“Мы считаем, что это отражает повышенный спрос на Ethereum в результате роста DeFi (децентрализованных финансов. – Ред.) в 2021 году, поскольку большинство DeFi-протоколов построены на блокчейне Ethereum и используют Ethereum в качестве основной валюты", – констатируют аналитики. Они отметили, что это свойственно почти всем странам в списке.

Также отмечается еще одна тенденция – Ethereum обогнал первую криптовалюту по прибыльности. Главный альткоин принес своим инвесторам $76,3 млрд, тогда как биткоин – $74,7 млрд.

О принятии криптовалюты в Украине говорит и то, что Министерство иностранных дел заключило сотрудничество с крупнейшей европейской биржей WhiteBIT. Платформа поможет еще эффективнее поддерживать украинских беженцев за границей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украину включили в рейтинг самых криптодружественных стран. Нашу страну поместили на 29 место в списке – на девять позиций ниже, чем в четвертом квартале 2021 года.