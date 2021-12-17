Запрещать криптовалюты бессмысленно: в МВФ озвучили решение

Криптовалюты нельзя запрещать на государственном уровне, потому что в противном случае власти таких стран рискуют потерять всяческий контроль над этим сектором. Вместо этого в Международном валютном фонде (МВФ) предлагают как можно скорее ввести его регулирование.

Об этом на конференции "Глобальное восстановление и вызовы политики в 2022 году" Национального совета прикладных экономических исследований Индии заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат. На этом фоне она призвала не запрещать криптовалюту, а регулировать ее.

По словам Гопинат, развивающиеся рынки сталкиваются с проблемами из-за криптовалюты, поэтому нельзя откладывать регулирование этого сектора. В то же время, децентрализованный характер криптовалют является практическим препятствием для достижения этой цели.

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"Регулирование криптоактивов и валют имеет важное значение, особенно для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком. Их запрет может не сработать из-за оффшорного расположения криптовалютных бирж", – объяснила главный экономист МВФ.

По ее словам, вопрос регулирования криптовалют особенно остро стоит для стран с формирующейся рыночной экономикой, потому что их могут использовать для обхода госрегулирования обменного курс и мер по управлению потоками капитала. Гопинат отметила, что разные страны пробуют внедрять разные регулирующие механизмы, потому что полный запрет криптовалюты трудно осуществим.

Экономист призвала страны работать сообща над решением этого вопроса, потому что в одиночку трансграничные операции с криптовалютами отследить практически невозможно. "В этом вопросе срочно необходимо вмешательство глобальной политики", – отмечает она.

В то же время, в интервью CNBC-TV18 политик отметила, что запретить криптовалюты будет невозможно еще и потому, что разные страны обладают различными инструментами воздействия. Саму криптовалюту она не считает глобальной угрозой.

Следует отметить, что Гопинат стала первой женщиной на посту главного экономиста МВФ. Но в начале 2022 года она покинет эту дожность и 22 января станет первым заместителем директора-распорядителя фонда, сменив Джеффри Окамото.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее в 2021 году власти Китая запретили майнинг и любые операции с криптовалютой в стране. Однако оказалось, что сектор выдержал этот удар и оправился менее чем за полгода – мировое производство биткоина полностью восстановилось.