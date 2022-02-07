Взлетит на 400%: когда ждать резкой смены курса биткоина

Вопреки разочаровывающему инвесторов началу 2022 года, во втором полугодии курс криптовалюты биткоин может увеличиться почти на 400%. Это свидетельствует о том, что BTC сохраняет лидерские позиции среди виртуальных активов.

Об этом говорится в докладе "Цифровые активы в постцикличном мире", подготовленном фирмой по исследованию рынков FSInsight. Согласно прогнозу аналитиков, курс первой криптовалюты вырастет до $200 тыс.

Как сообщает СoinDesk, стратеги отмечают, что к концу четвертого квартала 2021 года курс биткоина начал сильнее коррелировать с движением фондового рынка и упал из-за перспективы ужесточения монетарной политики в США. Глава отдела стратегии цифровых активов Шон Фаррелл объясняет это "наследием" рыночного капитала, который влили в криптосектор.

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Также в документе FSInsight говорится о значительном расширении сети Ethereum. Этого удалось добиться за счет развития таких направлений, как децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и приложения Web3 (третьего этапа эволюции интернета).

Авторы доклада называют блокчейн Ethereum недооцененным по сравнению с облачными платформами. Поэтому уже до конца текущего года цена криптовалюты "эфир" (ETH) может достичь отметки в $12 тыс.

При этом у экспертов вызывает оптимизм переход от консенсуса Proof-of-Work (PoW) к Proof-of-Stake (PoS), запланированный в сети Ethereum в 2022 году. Это может привлечь еще больше капитала в криптовалютный сектор.

Принципиальное отличие между этими двумя моделями заключается в том, что при PoS вознаграждение поступает за хранение монет (стейкинг), а при PoW новые токены добываются путем вычислений (майнинг). Последний метод считается более энергозатратным и, соответственно, наносящим больше ущерба окружающей среде.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, ранее другой аналитик тоже предсказывал биткоину рост до $200 тыс. Трейдер Николас Мертен считает, что для этого первой криптовалюте надо будет сперва подешеветь до $32,9 тыс. за монету – чтобы инвесторы смогли накопить достаточно актива.