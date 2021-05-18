Владельцы биткоина за сутки потеряли миллиарды долларов: названа причина
Всего за сутки владельцы криптовалют потеряли $2,4 млрд на фоне падения курса биткоина до февральского минимума в $42,1 тыс. Были принудительно закрыты позиции 304 тыс. пользователей торговых площадок.
Отмечается, что один из трейдеров лишился $90 млн на сделке в паре с биткоином. Об этом сообщает "РБК-Крипто" со ссылкой на данные сервиса bybt.
Наибольшее число ликвидаций на сумму в $1,27 млрд пришлось на сделки с биткоином, а на втором месте оказался Ethereum. Криптобиржи принудительно закрыли позиции пользователей, которые торговали альткоином, на $527 млн.
При этом 81% позиций, ликвидированных за прошедшие сутки, длинные. Это означает, что трейдеры ожидали дальнейшего роста цены активов.
Ликвидация за прошедшие сутки не является крупнейшей. Так, 12 мая трейдеры лишились на сделках с криптовалютой $3,5 млрд, 22 апреля – $3,4 млрд, а 17 апреля – $9,3 млрд.
Напомним, среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 17 мая, впервые за три месяца упала ниже психологической отметки в $45 тыс. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 10%. Курс криптовалюты снизился после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Цена биткоина резко упала после того, как американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания Tesla больше не будет позволять потребителям использовать криптовалюту для покупки своих автомобилей. Главной причиной названо влияние криптоактива на окружающую среду.
Создатель Bitcoin Ultimatum (BTCU) и соучредитель IT-компании Prof-it Blockchain Богдан Прилепа заявил, что Tesla перестала принимать биткоины из-за того, что ее владелец Илон Маск успел заработать на курсовых колебаниях и решил сосредоточиться на другой криптовалюте.