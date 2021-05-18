Владельцы биткоина за сутки потеряли миллиарды долларов: названа причина

Всего за сутки владельцы криптовалют потеряли $2,4 млрд на фоне падения курса биткоина до февральского минимума в $42,1 тыс. Были принудительно закрыты позиции 304 тыс. пользователей торговых площадок.

Отмечается, что один из трейдеров лишился $90 млн на сделке в паре с биткоином. Об этом сообщает "РБК-Крипто" со ссылкой на данные сервиса bybt.

Наибольшее число ликвидаций на сумму в $1,27 млрд пришлось на сделки с биткоином, а на втором месте оказался Ethereum. Криптобиржи принудительно закрыли позиции пользователей, которые торговали альткоином, на $527 млн.

При этом 81% позиций, ликвидированных за прошедшие сутки, длинные. Это означает, что трейдеры ожидали дальнейшего роста цены активов.

Ликвидация за прошедшие сутки не является крупнейшей. Так, 12 мая трейдеры лишились на сделках с криптовалютой $3,5 млрд, 22 апреля – $3,4 млрд, а 17 апреля – $9,3 млрд.

Напомним, среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 17 мая, впервые за три месяца упала ниже психологической отметки в $45 тыс. За сутки главная цифровая валюта подешевела на 10%. Курс криптовалюты снизился после того, как основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы.

Как ранее писал OBOZREVATEL: