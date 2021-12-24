В пиратских версиях "Человека-паука" нашли программу для майнинга

Киберпреступники воспользовались популярностью нового блокбастера "Человек-паук: Нет пути домой" и начали распространять вредоносные программы через нелицензионные копии фильма. После скачки такого файла он самораспаковывался и начинал майнить криптовалюту на компьютере жертвы.

Об этом говорится в отчете компании по кибербезопасности ReasonLabs. "Черный майнер" распространялся через один из российских торрент-сайтов – ресурса для пиратских версий программ и медиаресурсов.

Как оказалось, файл для скачивания фильма spiderman_net_putidomoi.torrent.exe поставлялся с программой XMrig. Она используется для майнинга криптовалюты Monero.

Программа могла незаметно заниматься вредоносным майнингом, меняя настройки антивируса Microsoft Defender. Этот процесс называется "криптоджекинг".

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Киберэксперты отмечают, что подобное вредоносное ПО считается относительно безопаснее программ-вымогателей. С другой стороны, их работа имеет несколько очевидных негативных последствий:

замедляет работу компьютера жертвы;

подвергает его центральный процессор интенсивной нагрузке;

ведет к повышенному потреблению электроэнергии.

На этом фоне ReasonLabs рекомендует пользователям проявлять особую осторожность при загрузке любого контента из неофициальных источников, в том числе документов из электронных писем от неизвестных отправителей, взломанных программ с подозрительных порталов и торрент-файлов.

Стоит отметить попытки хакеров нажиться на шумихе вокруг кассовых фильмов. Ранее в 2021 году компания по кибербезопасности Kaspersky, сообщила, что 13% загрузок другой супергеройской ленты "Черная вдова" сопровождались попытками заразить устройства пользователей вирусами.

А согласно данным Trend Micro, в первой половине 2021 года криптоджекинг стал самым распространенным типом распространения вредоносных программ. В целом, эксперты по кибербезопасности обнаружили почти 75 тыс. предназначенных для этого программ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о подобном вирусе, который распространялся под видом под KMSPico - клиента, активирующего "пиратскую" операционную систему Windows и другие программы. Как и XMrig, антивирусы были не способны обнаружить "троян" Cryptbot.