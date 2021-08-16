В Кабмине начнут выдавать зарплаты в виртуальных гривнях: кто получит впервые

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что сотрудники Минцифры первыми в стране будут получать заработную плату в виртуальной гривне. Также он добавил, что Украина идет первой в мире в плане быстрой адаптации к виртуальным активам.

По словам Федорова, это поможет привлечь в Украину дополнительные инвестиции. Об этом глава министерства рассказал в интервью "ТСН".

"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам – и эта открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", – сказал Федоров.

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Ранее замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что в министерстве предлагают установить ставку налога на доходы физлиц по криптовалютам на уровне 5%. Отмечается, что на данный момент в Минцифры продолжают работать над текстом законопроекта.

Однако он уточнил, что в финальной версии законопроекта ставка все таки может быть выше. Также, возможно, установят и прогрессивную шкалу налогообложения.Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард рассказала о причинах "безотлагательности вопроса" касательно разработки цифровой валюты центрального банка США. Она отмечает, что другие страны, например, Китай, уже продвинулись вперед со своей собственной валютой.