Умер первый в мире "криптохомяк", разбогатевший на трейдинге

Владельцы хомяка Мистера Гокса, известного своей удачной торговлей на рынке криптовалют, сообщили о смерти питомца. Грызун ушел из жизни во сне 22 ноября.

"С глубокой скорбью мы сообщаем об утрате нашего любимого пушистого друга. Будучи нашим домашним любимцем довольно долго, он внезапно прославился. Мистер Гокс приносил радость людям по всему миру и напоминал нам не относиться к жизни слишком серьезно", – написал хозяин хомяка на его странице в Twitter.

Владелец Мистера Гокса отметил, что в действительности питомца звали Максом. У него не было серьезных заболеваний, кроме периодических проблем с почками.

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"В воскресенье, имея достаточное количество еды, он внезапно отказался есть и мирно уснул утром понедельник. Нам, людям, стоящим за Goxx Capital (фейковая компания, "директором" которой был Мистер Гокс. – Ред.), сложно это понять. Вопросы о возможном продолжении проекта сейчас для нас неважны", – добавили в Twitter.

Кто на самом деле управлял шуточным проектом о хомяке, торговавшего криптовалютой, осталось загадкой. Известно лишь, что его владельцы живут в Германии.

Широкую известность он получил в сентябре 2021 года – на тот момент стало известно, что он торгует криптовалютой с 12 июня. Имея изначально 390 евро, к концу своей жизни он увеличил свой капитал на 98,2 евро (25%).

Хозяин построил ему специальную клетку с коридорами, в которой Мистер Гокс выбирал определенную криптовалюту. В зависимости от того, какой коридор он выбирал дальше, его хозяин либо покупал, либо продавал токен на 20 евро.

Процесс "торговли" транслировался в Twitch, а результаты публиковались в Twitter. "Способности" животного оценил даже американский миллиардер и популяризатор криптовалюты Илон Маск, назвав их невероятными.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за колоссального роста стоимости криптовалюты Shiba Inu в США начали раскупать "прототип" этого токена – собак шиба ину. Стоимость отдельных щенков доходит до $2,5 тыс.