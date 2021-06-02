Украинцы забудут, что такое бумажные деньги, а банки трансформируются: прогноз создателя известной криптобиржи

В Украине, как и в других странах, уже в ближайшие годы банки трансформируются. При этом бумажные деньги полностью выйдут из оборота.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал основатель криптобиржи Coinsbit, биткоин-форка Bitcoin Ultimatum Николай Удянский. "Мы просто забудем, что такое бумажные деньги, и все деньги будут цифровые, а все банки будут диджитал, с возможностью продажи и покупки криптовалют", – уверен эксперт.

Банки будут выполнять дополнительные функции: добавится возможность инвестировать в крипторесурсы, будут использовать технологии блокчейн. "Вот наш Монобанк яркий пример, как можно стать одним из лидеров банков за такое короткое время. И это без отделений. В принципе, мы идем в эту же сторону, только мы еще чуть-чуть обгоняем время и добавляем туда возможности крипторесурса, возможности блокчейна. Это взаимоотношения крипты и людей, только уже в одном пространстве и вместе с банком", – добавил Удянский.

По его словам, когда будут цифровые деньги, все будет гораздо легче, гораздо быстрее и гораздо безопаснее для бизнеса. Это будет огромный прорыв. "У людей снимутся оковы, которые сейчас существуют в той или иной стране, и регуляция этих банков финансовым контролем и всего остального", – уверен предприниматель.

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Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в случае, если текущий тренд повторит траекторию 2017 года (тогда был скачок) может взлететь до 390 000 долларов.