17 февраля Верховная Рада утвердила Закон Украины "О виртуальных активах" с предложениями Президента. "За" проголосовали 272 народных депутата. Этого момента ждали не только на украинском крипторынке. За судьбой документа следило мировое криптосообщество, ведущие глобальные СМИ освещали этапы принятия закона.

Почему это важно?

Украина занимает не последнее место на мировой криптоарене. На самом деле, уже сейчас у нас могут поучиться даже такие мощные игроки, как США и Китай. А с принятием нового закона, у нашей страны появился шанс фактически стать локомотивом глобального рынка криптовалют.

Несколько фактов об украинском критовалютном рынке:

криптовалюты есть у каждого восьмого украинца. Украина заняла 1-е место в глобальном страновом рейтинге — согласно данным аналитиков, криптовалюта есть у 5,6 млн украинцев, или почти у 13% населения.

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Здесь фиксируется наибольший объем транзакций с криптоактивами в мире — $150 млн ежедневно. Отмечу, что этот показатель — выше объемов транзакций в фиатной валюте (то есть традиционных денежных средствах).

Кроме того, мы вошли в топ-10 стран с наибольшим заработком на Биткоине в 2020 году.

Но такое бурное развитие крипты в Украине стало возможным благодаря полному отсутствию какого-либо законодательного регулирования цифровых финансовых активов — криптосфера нашей страны больше походила на Дикий Запад.

Но когда капитализация крипторынка достигла рекордных показателей, правовое "гуляйполе" начало ощутимо тормозить дальнейший рост криптовалютного сектора. Поэтому законодатели и экспертное сообщество начали подготовку законопроекта №3637 "О виртуальных активах", призванного легализировать и отрегулировать обращение криптовалют.

Что изменит новый закон?

Среди важных новаций документа можно назвать само определение виртуальных активов (как обеспеченных, так и необеспеченных), а также введение понятия "финансовых виртуальных активов".

Законом определено, кто может быть провайдером услуг, связанных с обращением виртуальных активов (имеется в виду хранение или администрирование виртуальных активов/их ключей, их обмен, передача и оказание посреднических услуг).

Установлен целый ряд требований к провайдерам — начиная от юрисдикции и заканчивая размером уставного фонда. Урегулирована возможность публичного размещения виртуальных активов, обозначены штрафы за нарушение положений документа.

Нововведения несут с собой преимущества как для обычных пользователей, так и для криптопроектов, которые хотят существовать в рамках украинской юрисдикции. Как минимум, украинцы смогут защитить свои активы, если что-то случится на платформе, которая получила украинскую лицензию. Государство обязуется следить за работой бирж и других операторов-посредников для обмена и хранения криптовалют.

Документ, в том числе, разъясняет как именно зарубежные компании могут получить разрешение на работу в Украине. Четкие правила игры и понятный алгоритм действий привлечет крупные биржи и различные проекты, которые стремятся утвердиться в Восточной Европе. Украина стала особенно комфортной в качестве базы для проектов на фоне соседних стран, которые, напротив, только ужесточают регулирование.

Если украинскому регулятору удастся стать честным арбитром и достаточно детально мониторить проекты, которые хотят получить лицензии или разрешения на работу, то локальный бизнес может приобрести хорошую репутацию. Доверие к проекту является одним из важнейших показателей в криптосфере, которая переполнена пустышками и скамом.

Также не стоит упускать из виду, что законопроект открывает возможность для токенизации реального сектора экономики. Это может изменить то, как происходят операции на рынке недвижимости или повлиять на модель корпоративных отношений. Криптовалютная индустрия может затронуть и значительно упростить/улучшить многие другие традиционные сферы, в конечном итоге, повлиять на повседневную жизнь украинцев.

Почему закон не был принят с первого раза?

Напомню, что 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла этот документ во втором чтении. Однако 5 октября Президент Украины Владимир Зеленский наложил на него вето и вернул документ в Раду вместе со своими предложениями. В частности, Президент выступил против создания на рынке виртуальных активов отдельного регулятора. Вместо этого предложено возложить соответствующие функции на уже существующего регулятора финансовых рынков. Мотив такого решения достаточно убедителен: по мнению Президента, действующая Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сможет оперативнее и точнее выявить различные злоупотребления со стороны участников нового рынка виртуальных активов (например, попытки построения финансовых пирамид). Кроме того, создание нового регулирующего органа неминуемо приведет к необходимости финансировать его деятельность. А увеличение расходов госбюджета в сложный период пандемии COVID-19 — непозволительная роскошь для страны.

C аргументами Владимира Зеленского народные депутаты согласились, и 17 февраля 2022 года криптосообщество получило долгожданный Закон Украины "О виртуальных активах".

Что дальше?

Уже сейчас понятно, что Закон "О виртуальных активах" во многом является рамочным. Он потребует дальнейшей существенной детализации. К примеру, документ не может вступить в силу без принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Пока что у нас есть своего рода декларация о намерениях, сигнал мировому сообществу — в Украине легализована криптовалюта.

Еще в 2014 году Национальный банк Украины сделал официальное заявление относительно правового режима оборота Биткоина в нашей стране. Регулятор объявил, что использование цифровых валют связано с повышенными рисками из-за анонимности и децентрализованности операций. Поэтому Биткоин является привлекательным инструментом отмывания средств и даже финансирования терроризма. Это "денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства", подчеркнул Нацбанк в своем заявлении. Когда читаешь эти строки, ясно понимаешь сложность пути, которым 8 лет шел украинский рынок криптовалют, и преграды, которые пришлось преодолеть разработчикам закона (в их числе была и команда White Rock Management).

Но игра стоила свеч. Ведь на самом деле стран, в которых власти полностью лояльны к криптовалютам, не так и много. Украинцы быстрее других поняли, как строить бизнес на крипте. А достижением наших законодателей можно назвать то, что они подхватили криптовалютный тренд практически на взлете. Конечно, правила оборота цифровых валют везде разные. Например, в Германии Биткоин признают в качестве расчетной денежной единицы. В Японии вы можете законно оплатить криптовалютой товар или услугу. В Китае, крупнейшем мировом центре майнинга, операции с Биткоином разрешены только для физлиц. В Швейцарии на крипту распространяются те же правила и ограничения, что и на обычные иностранные валюты. Кстати, эта страна является одной из самых благоприятных юрисдикций для стартапов в области цифровых валют.

Здесь я хочу напомнить, что ранее Минцифры заявило о планах вывести Украину в лидеры глобального криптовалютного рынка. Принятие Закона "О виртуальных активах" — важный этап формирования транспарентной системы торговли криптовалютой в Украине. Создание высокотехнологичного, инновационного рынка криптовалют, который играет по понятным правилам, неизбежно привлечет в нашу страну криптоинвесторов со всего мира. Это реальный шанс для перезапуска экономики Украины, упустить который мы не имеем права.