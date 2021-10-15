Легендарную Prodrive Subaru Impreza пустили с молотка за биткоины

Когда автомобиль Prodrive Subaru Impreza был обнаружен в австралийском штате Виктория, предполагалось, что его цена составляет $15-20 тыс. Но оценка международного аутентификатора ICAARS показала: автомобиль участвовал в чемпионате мира по ралли. В итоге Subaru Impreza продали за биткоины на сумму $360 тыс.

Автомобиль пилотировали чемпионы-гонщики Карлос Сайнс и Колин МакРэй, в 1994 году они победили на в нескольких гонках мирового чемпионата по ралли. Prodrive Subaru Impreza списали в 1996 году, а последние 10 лет она "собирала пыль" в хозяйственном ангаре, сообщает CNBS.

"Это действительно редкая и захватывающая дух находка, - цитирует издание инспектора ICAARS. – Вы не увидите другой такой, как эта". Раллийное авто оснащено оригинальным 2-литровым двигателем с турбонаддувом и шестиступенчатой механической коробку передач.

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Автомобиль выставили на аукцион в сентябре 2021 года. Ранее этим летом компания Lloyds объявила, что начнет принимать криптовалюту в качестве оплаты на своих аукционах.

Ли Хеймс, главный операционный директор площадки Lloyds Auctions, отметил в своем заявлении, что новые владельцы автомобиля "являются энтузиастами автоспорта и с нетерпением ждут возможности воспользоваться всеми преимуществами владения легендарным автомобилем".

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос, проведенный международной фирмой по онлайн-исследованиям и анализу данных YouGov, показал, что 27% жителей США поддержали бы предложение превратить биткоин в законное платежное средство, наряду с долларом.

Но МВФ и JP Morgan входят в число корпоративных игроков, которые ставят под сомнение этот тренд. Эти институты считают криптоденьги средством сбережения, полезность которого в качестве платежного механизма ограничена.

В тоже время, по данным Cryptocurrency exchange WhiteBIT, цена биткоина по состоянию на 14 октября составляет $57 536 . Эксперты считают, что в среднесрочной перспективе курс биткоина будет расти.